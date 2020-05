Agrigento, tornano i mercatini a chilometri zero – VIDEO

Fase2 a piccoli passi verso il ritorno alla normalità. Così ad Agrigento e nei quartieri tornano i mercatini a chilometri zero. Questa mattina giovedì 14 maggio è partito quello del lungomare di San Leone. Sabato ancora San Leone e Villa Bonfiglio, insieme a quello campagna amica (Coldiretti) di Piazzale Ugo La Malfa e zona Stadio Esseneto.

I “Mercatini a chilometri zero“ di Agrigento, sono stati un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale per dare risalto alle produzioni locali.

Ortaggi, latticini, insaccati, miele, panificazione e arte dolciaria e in generale tutto ciò che la maestria dei produttori locali è in grado di offrire ai propri clienti.

Il sindaco di Agrigento aveva firmato l’ordinanza per riapertura mercatini alimentari lo scorso 8 maggio (Clicca qui).

Diverso il discorso per i mercati tradizionali come quello del venerdì, per questi bisognerà aspettare ancora e serviranno altre ordinanze e misure ad oc.