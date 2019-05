Agrigento, tensione al mercato: donna contro ambulante

Momenti di tensione al mercato del venerdì in piazza Ugo La Malfa ad Agrigento. Un’agrigentina, per cause che non sono ancora chiare, sarebbe andata in escandescenza “puntando” uno degli ambulanti che stazionano con le bancarelle innescando un litigio davanti a tutti i presenti.

Addirittura, secondo la ricostruzione, la donna avrebbe anche buttato giù lo stand del commerciante.

Ad intervenire, a seguito di una chiamata al centralino, sono stati gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che, però, una volta sul posto non hanno trovato la donna che si era allontanata.