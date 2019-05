Agrigento, Taglio degli alberi in città, la Soprintendenza: il Comune relazioni con urgenza sul suo operato

Adesso il Comune di Agrigento deve rispondere alla Soprintendenza ai beni culturali. Dopo l’abbattimento di diverse specie di albero in città e a seguito della denuncia da parte del responsabile di “Mani libere” Giuseppe Di Rosa, il municipio è invitato con urgenza a relazionare in merito al Taglio degli alberi alla Villa Bonfiglio e non solo, al fine di verificare quali fattispecie assegnare agli interventi effettuati”. Questo perché, come noto, il Codice dei beni culturali prevede specifiche regole in base alla tipologia di piante e l’interesse dell’Ente regionale è quindi comprendere se quelle abbattute con “protagonismo civico” fossero o meno da inserire in quella tipologia. Nella nota a firma del Soprintendete Michele Benfari, si chiede inoltre di comunicare se sia stato stilato l’elenco degli alberi monumentali così come previsto dagli obblighi di legge.