Qualcuno ha preso di mira l’appartamento di una studentessa universitaria di 24 anni, tornata ad Agrigento, dopo un breve periodo di vacanza. Portati via 500 euro in contanti e un televisore di ultima generazione comprato da poche settimane. L’ammontare del danno è ancora in via di quantificazione.

I responsabili sono penetrati nell’abitazione, nella zona a valle della stazione ferroviaria, dopo avere forzato la porta d’ingresso. Si sono messi a rovistare dappertutto, mettendo a soqquadro le varie stanze, e alla fine hanno trovato e rubato la somma in denaro e il televisore. Poi si sono dileguati.

A dare l’allarme al 112 è stata la stessa proprietaria al suo ritorno. Poi s’è recata alla Stazione dei carabinieri di Agrigento ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto.