Agrigento supera la soglia: riunioni per la richiesta della zona rossa

La sogna dei 147 casi in trattamento è stata superata: sono 154 i positivi totali ad Agrigento città come riporta il bollettino dell’Asp del 25 marzo. Questa mattina in programma riunioni on line per la richiesta della zona rossa nella città. Altri comuni agrigentini “rischiano” di cambiare colore. Ricordiamo che nel decreto legge del 13 marzo scorso del governo Draghi si parla di una zona rossa automatica al superamento della soglia dei 250 casi su 100 mila abitanti a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona. I dati però vanno esaminati con prudenza. In giornata saranno rimossi i casi riscontrati il 19 marzo, per sostituirli con i dati odierni. Erano 18 quelli di 7 giorni fa, per cui ci sono parecchi posti da svuotare. Va sottolineato che come incidenza settimanale siamo a 63 su 144, sino a ieri.