Agrigento, successo per il Dog Festival al Città dei Templi. FOTO

Grande successo per la prima edizione del Dog Festival, la manifestazione dedicata agli amici a quattro zampe e organizzata da un gruppo di volontari che gestiscono il Rifugio Hope in collaborazione con la direzione del Centro Commerciale Città dei Templi.

L’iniziativa, che si è svolta domenica nel noto centro commerciale, è stata caratterizzata da varie attività. Oltre alla consueta passerella, diversi i momenti di informazione e sensibilizzazione sulla lotta al randagismo, attività con i bambini e racconti di esperienze di proprietari di cani, oltre a un momento dedicato alle adozioni. A chiudere la giornata sono state infine la sfilata e la successiva premiazione dei cani più appariscenti.

«È stata una giornata significativa e vissuta con grande partecipazione», ha sottolineato Laura Samaritano, presidente del un gruppo di volontari che gestiscono il Rifugio Hope, che ogni anno accoglie tantissimi cani e gatti dalla strada, curandoli e cercando per loro adozioni.

Ringrazio il direttore Elisa La Rocca per aver permesso che si potesse realizzare Il Dog Fest in una sede unica come il Centro Commerciale “Città Dei Templi”, agli sponsor che si sono buttati con noi in questa nuova esperienza, alle ragazze della LG events e a tutte le persone e i cani che hanno partecipato. Eravamo in tanti, tantissimi inaspettatamente, tanti cani, ciascuno con una storia diversa, ma tutti insieme in un unico evento per dar prova che siamo in tanti ad avere a cuore gli animali.

«È stata una gioia immensa per noi vedere così tanta partecipazione, si dice che ci sia una prima volta per tutto, che dall’esperienza si traggano insegnamenti, e noi da questa giornata ci portiamo dentro tanta felicità e tanta voglia di poter fare molto di più e ancora meglio la prossima volta». Ha concluso Samaritano.