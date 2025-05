Il dibattito sulla ZPRU di via Duomo ad Agrigento sta catalizzando l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica cittadina. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Miccichè, ha infatti annunciato la sospensione temporanea della delibera che istituiva una Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica nell’area storica del centro.

La sospensione della delibera, votata in Consiglio Comunale, è stata interpretata da alcuni come un passo indietro.

L’Amministrazione lo definisce invece un atto di responsabilità e trasparenza. L’obiettivo è approfondire le osservazioni tecniche emerse in aula e includere altre aree strategiche, come il quartiere San Gerlando, nel perimetro della ZPRU.

Il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore alla Polizia Locale e alle Attività Produttive, Carmelo Cantone, infatti, in un comunicato, hanno ribadito come la decisione di istituire la ZPRU non è stata imposta dall’alto. “Sin dal 2023 abbiamo avviato un percorso partecipato con residenti, tecnici e titolari di attività commerciali, per costruire insieme un progetto di Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU). L’obiettivo è chiaro: migliorare vivibilità, sicurezza e decoro in un’area strategica e storicamente delicata. Dopo anni di richieste inascoltate, questa Amministrazione ha avuto il coraggio di intervenire, trasformando via Duomo e piazza Don Minzoni in una Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU)”. sostiene il primo cittadino.

La via Duomo rappresenta l’unico accesso al centro storico alto di Agrigento, una zona che negli ultimi anni ha visto un ritorno significativo di residenti. Ma questa ripopolazione ha messo in luce numerose criticità: carreggiate troppo strette, parcheggi disordinati, scarsa regolamentazione. L’assenza di regole chiare, secondo l’Amministrazione, ha creato condizioni potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica e per la fruizione del patrimonio monumentale.

In particolare, per quanto riguarda gli eventuali danni per le strutture ricettive della zona dall’applicazione della ZPRU, il sindaco precisa: “Siamo pienamente consapevoli della presenza di molte attività ricettive, e respingiamo con fermezza l’idea che questa misura possa penalizzarle. Non è vero che le strutture resteranno isolate o senza parcheggi: molte attività sulla via Atenea lavorano con successo pur senza parcheggio sotto casa.

Si tratta solo di fornire agli ospiti le giuste indicazioni su dove e quando sostare. Nessun accanimento, nessuna chiusura verso il turismo. Al contrario: la nuova zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU) nasce proprio per rendere il Centro Storico più ordinato, più fruibile, più attrattivo per chi sceglie di soggiornarvi”.

La via Duomo è più di una strada: è una porta d’accesso al cuore storico e culturale di Agrigento. È qui che si concentrano monumenti, attività ricettive, flussi turistici. Proprio per questo, secondo il sindaco, la ZPRU non rappresenta una chiusura, ma una riqualificazione che può rendere l’area più attrattiva e ordinata, anche per chi sceglie di soggiornarvi.

Non sono mancate le critiche, in particolare da parte della consigliera comunale Roberta Zicari, che ha messo in discussione l’operato della Giunta. Zicari ha evidenziato quelle che definisce “leggerezze” nell’approccio al provvedimento e ha chiesto che venga data piena attuazione alle promesse fatte sul fronte culturale e partecipativo. “Per ben due volte in due giorni, in consiglio comunale, abbiamo dato prova di grande autonomia e di stare dalla parte della città, martedì aprendo gli occhi all’ Amministrazione sulle “leggerezze” della ZPRU (provvedimento ritirato), ieri chiedendo al Sindaco di dare seguito alle sue promesse” sostiene Zicari.

E il Sindaco conclude informando che “dopo i dovuti approfondimenti, e con i miglioramenti che insieme ai cittadini vogliamo apportare, la ZPRU verrà istituita, come necessario per il bene del quartiere e dell’intera città – conclude il Sindaco – Giovedì 8 maggio, alle ore 11:00, in Sala Giunta, si terrà un’ulteriore riunione con i rappresentanti del quartiere, per proseguire questo cammino di ascolto, partecipazione e responsabilità alla luce del sole e per il bene della collettività.”

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp