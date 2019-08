Agrigento, spacciatore aggredisce poliziotto e fugge

Uno spacciatore extracomunitario ha aggredito un poliziotto, impegnato in un giro di perlustrazione. Immediato l’intervento dell’altro agente, in soccorso del collega, ma il responsabile del gravissimo gesto, è riuscito ad allontanarsi velocemente dalla zona. E’ scattata un’autentica “caccia” all’uomo. Ancora in corso. Il poliziotto, rimasto ferito, è stato portato in ospedale, dove i medici hanno disposto il ricovero.

Nella zona recuperate e sequestrate diverse decine di grammi di hashish. Teatro del fatto la via Boccerie, nell’area a valle della via Atenea, e soprastante piazza Ravanusella, in pieno centro storico di Agrigento. L’intera vicenda è al momento avvolta dal massimo riserbo. Bocche cucite degli investigatori della polizia di Stato, che conducono le indagini, con il coordinamento della Procura della Repubblica.