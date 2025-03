Con una nota stampa, i consiglieri comunali del gruppo Democrazia Cristiana in Aula Sollano – Bongiovì, Spataro, Zicari e Vitellaro – intervengono sulla gestione della sosta dei camper nella città durante la Sagra del Mandorlo in Fiore.

“Che ben vengano i visitatori da ogni parte del mondo, ma occorre un maggiore controllo in merito alla sosta che gli stessi effettuano una volta arrivati nella nostra città. Già domenica scorsa abbiamo verificato che circa 30 camper hanno sostato in piazza Ugo La Malfa, una zona non attrezzata per i camperisti, e si è constatato un evidente degrado dopo il loro passaggio. Un’altra situazione di sosta selvaggia è stata riscontrata lungo la via Europa, dove alcuni camper sono rimasti parcheggiati per giorni. Indipendentemente dal fatto che si tratti di camperisti titolari delle bancarelle o di semplici visitatori, è fondamentale il rispetto delle regole.”

I consiglieri chiedono quindi all’Amministrazione comunale di intervenire con controlli più rigorosi, specialmente nei fine settimana, per tutelare il decoro della città e garantire il rispetto delle normative vigenti.

La replica dell’assessore Carmelo Cantone

Alle dichiarazioni dei consiglieri DC ha risposto il coordinatore del 77esimo Mandorlo in Fiore, nonché assessore al Traffico, Carmelo Cantone:

“Prendiamo atto della nota stampa diffusa dai consiglieri della DC e cogliamo l’occasione per ribadire che l’Amministrazione è pienamente consapevole dell’importanza di garantire il decoro urbano e il rispetto delle regole, soprattutto in occasione di un evento di rilevanza internazionale come la Sagra del Mandorlo in Fiore.

L’afflusso straordinario di visitatori, tra cui numerosi camperisti, è un segnale evidente del successo dell’edizione 2025, che ha portato in città migliaia di persone contribuendo all’economia locale e alla promozione turistica di Agrigento. Tuttavia, ciò non significa che si sia abbassata la guardia sul controllo del territorio.

Sin dall’inizio della manifestazione, sono stati predisposti servizi di sorveglianza e regolamentazione della viabilità per gestire al meglio il flusso dei visitatori, compresi i camper. L’Amministrazione sta già lavorando per individuare soluzioni migliorative in vista delle prossime edizioni, valutando spazi dedicati alla sosta di questi mezzi in modo da evitare eventuali disagi.

Invitiamo i consiglieri della DC a considerare il quadro generale dell’evento, che si sta svolgendo senza criticità significative e con un bilancio più che positivo in termini di sicurezza, organizzazione e partecipazione. Il confronto costruttivo è sempre il benvenuto, purché sia finalizzato al bene della città e non a polemiche sterili. Viva Agrigento, viva la Sagra, viva una città che sa accogliere e crescere”.

