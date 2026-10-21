Agrigento, Sodano cambia la Giunta dopo 40 giorni: Lo Piparo giura, Miccichè è vicesindaco

Il nuovo assessore ha prestato giuramento questa mattina a Palazzo dei Giganti. Mariuccia Miccichè assume la carica di vicesindaco. A Lo Piparo la Polizia locale, finora affidata a Dario Cipolla. Alle 16 il punto stampa del sindaco. Ieri sera vertice con gli assessori, rientrata per il momento l’ipotesi di un’uscita di Torregrossa.

AGRIGENTO – Quaranta giorni dopo le dimissioni di Giovanni Crosta, Michele Sodano ridisegna la Giunta comunale. Michelangelo Lo Piparo ha prestato giuramento questa mattina, mercoledì 21 ottobre, entrando ufficialmente nella squadra di governo. Mariuccia Miccichè è il nuovo vicesindaco. Il sindaco ha convocato per le 16 un incontro con la stampa a Palazzo dei Giganti per illustrare il nuovo assetto amministrativo.

Era l’11 settembre quando Giovanni Crosta lasciava l’incarico di vicesindaco dopo le polemiche legate alla vicenda dell’immobile abusivo di Zingarello. Da allora la casella era rimasta vacante. Adesso Sodano interviene sulla composizione della Giunta, andando oltre la semplice sostituzione dell’assessore dimissionario.

Lo Piparo entra in Giunta, cambia la Polizia locale

Il nuovo assessore, Michelangelo Lo Piparo, è un ex commissario della Polizia di Stato, oggi in pensione, candidato non eletto alle amministrative dello scorso maggio nella lista di Controcorrente, il movimento fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera.

A Lo Piparo viene affidata la delega alla Polizia locale, finora nelle mani di Dario Cipolla. Un passaggio che modifica la distribuzione delle competenze all’interno della squadra di governo.

Mariuccia Miccichè è il nuovo vicesindaco

La carica lasciata libera da Crosta viene affidata a Mariuccia Miccichè, già componente della Giunta e figura vicina al primo cittadino. Una scelta che consente a Sodano di affidare la vicesindacatura a un assessore già in carica, riservando al nuovo ingresso specifiche responsabilità amministrative.

Il riassetto rafforza anche la presenza di esponenti riconducibili a Controcorrente all’interno dell’esecutivo cittadino.

Il vertice di ieri sera e il caso Torregrossa

Le novità arrivano dopo un faccia a faccia tra Sodano e gli assessori, avvenuto nella serata di martedì. Un confronto nel corso del quale sarebbero stati affrontati anche gli equilibri interni alla maggioranza.

Nelle ultime ore era circolata l’ipotesi di un’uscita dalla Giunta dell’assessore Torregrossa, espressione dell’area del Movimento 5 Stelle e vicina alle posizioni del deputato regionale Angelo Cambiano. Una possibilità che, almeno per il momento, sembrerebbe essere rientrata.

Nei giorni scorsi era stata ipotizzata anche una redistribuzione della delega all’Igiene e ai Rifiuti, attualmente affidata a Giuseppe Riccobene. Resta da capire se il sindaco abbia deciso di intervenire anche su questo settore.

Alle 16 il punto stampa

Il giuramento di Lo Piparo e la nomina di Miccichè a vicesindaco segnano dunque un nuovo passaggio politico per l’amministrazione Sodano, a poco più di quattro mesi dall’insediamento.

Non soltanto un nuovo assessore, ma una redistribuzione delle responsabilità all’interno della Giunta. Alle 16 il sindaco incontrerà la stampa per illustrare le decisioni e chiarire il quadro complessivo delle deleghe.

Maria Miccichè è la nuova Vicesindaca di Agrigento. Entra in giunta, già come annunciato in precedenza, Michelangelo Lo Piparo. La prima continuerà a occuparsi di Lavori pubblici, Manutenzione urbana, Infrastrutture e trasporti, Politiche energetiche, PUMS e PUDM e curerà i Rapporti con il Consiglio comunale. A Lo Piparo il primo cittadino ha affidato le deleghe alla Polizia Municipale e la sicurezza stradale, insieme ad Affari legali e generali, Trasparenza e anticorruzione, Protezione civile, Decoro urbano e verde pubblico e Personale. Il Sindaco Sodano ha assegnato anche una delega nuova, “ho voluto creare per rafforzare un percorso già avviato: il monitoraggio e la vigilanza sui gestori del servizio idrico, dei rifiuti e delle società partecipate. Gli agrigentini pagano servizi che devono funzionare, e il Comune ha il dovere di controllare, verificare, pretendere. Da oggi avrà qualcuno che lo farà con il metodo e il rigore di chi ha passato una vita a fare indagini”, ha detto il primo cittadino.

“Oggi la squadra degli assessori di Agrigento si rafforza con due scelte di cui sono profondamente convinto”, dichiara il sindaco Michele Sodano che sottolinea: “Maria Miccichè è il riconoscimento di un lavoro fatto sul campo, giorno dopo giorno, sui cantieri, sulle strade, nei quartieri. Nei giorni del nubifragio, quando la città aveva bisogno di una guida presente, Maria c’era, accanto alle persone colpite, con competenza e con cuore. Sono certo che saprà essere un grande punto di riferimento al mio fianco per tutta la città”. Di Michelangelo Lo Piparo il primo cittadino dice: “Entra in giunta una storia di servizio allo Stato. Quarant’anni nella Polizia di Stato: le Questure di Caltanissetta, Cagliari e Agrigento, la lotta alla criminalità organizzata, la cattura di latitanti pericolosi, le indagini sui sequestri di persona. Ha guidato il Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica di Agrigento, con un ruolo decisivo nel posto di segnalamento di Lampedusa e ha lavorato alla DIA e alla Polfer. Michelangelo Lo Piparo ha scelto invece, già a partire dalla candidatura al Consiglio Comunale con ControCorrente, di rimettersi a disposizione della sua città. A Maria e a Michelangelo vanno i miei auguri più sinceri di buon lavoro. Il lavoro da portare avanti sulla nostra città è immane ed ha bisogno di persone determinate, preparate e resilienti. Oggi ne abbiamo due in più in prima linea”, dichiara il sindaco Michele Sodano.

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