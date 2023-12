L’atmosfera natalizia ha preso il centro e la periferia della città, con alberi addobbati, luci scintillanti e presepi artistici di Roberto Vanadia in quattro sedi diverse! Un tuffo nella storia di Girgenti attraverso opere d’arte che catturano la vita del passato con dettagli incantevoli.

Recentemente, il Comando Provinciale dei Carabinieri ha inaugurato una mostra con uno dei presepi dell’artista, sottolineando il legame tra l’Arma e il territorio. Questa esposizione, insieme ad altre, rende omaggio alla tradizione del presepe e all’identità culturale siciliana.

Dai prestigiosi alloggi prefettizi al Museo archeologico regionale, passando per gli ipogei della città, i presepi di Vanadia e altre attrazioni natalizie come la Casa di Babbo Natale e i mercatini offrono un’esperienza incantevole per tutta la famiglia.

Agrigento si prepara a una serie di eventi, dalle novene tradizionali al concerto di capodanno e all’arrivo dei Re Magi, in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Non perdete la Grande Novena di Natale al Teatro Pirandello il 22 dicembre con canti e suoni siciliani.

Vieni a vivere la magia del Natale ad Agrigento! 🌟🎅🎶 #NataleAdAgrigento #PresepiArtistici #TradizioniSiciliane