La città siciliana si avvolge in un manto di preghiera e raccoglimento, con processioni e riti che segnano il culmine della Settimana Santa.

Agrigento – La città di Agrigento si è immersa oggi in un’atmosfera di solenne devozione con l’inizio dei riti del Venerdì Santo. Dopo la celebrazione eucaristica di ieri e la benedizione degli oli crismali, il triduo pasquale entra nel vivo con processioni sacre e intense celebrazioni liturgiche.

Le antiche strade del centro storico si sono trasformate in percorsi di preghiera e riflessione. La giornata è iniziata alle 9 con la processione del simulacro di Gesù appassionato e l’incontro con la Madonna addolorata, seguendo un itinerario che ha toccato i punti più suggestivi della città. Il momento più commovente è stato la processione del Cristo Morto, con l’urna solennemente portata per le vie cittadine, accompagnata dai canti funebri tradizionali e seguita da una folla in lutto e devota. Nel pomeriggio, alle 14, si è tenuta la crocefissione presso la Cattedrale di San Gerlando, seguita dalle preghiere al calvario e dalla processione notturna, che si è conclusa con il messaggio dell’arcivescovo, monsignor Alessandro Damiano. Per garantire lo svolgimento sicuro delle processioni, il traffico veicolare è stato rivoluzionato, con divieti di sosta e chiusure stradali lungo i percorsi delle processioni. Durante l’evento, è stato imposto un divieto di vendita di alcolici in specifici orari per mantenere l’ordine e il decoro.

Il sindaco depone l’omaggio floreale

Ecco il tragitto della processione mattutina: dalla Cattedrale verso piazza Don Minzoni, discesa Seminario, via Oblati, via S. Marta, via Belvedere, via Coibatari, salita Farruggia, via Garibaldi, piazza Pirandello, via Atenea, via Pirandello, via Atenea, via Porcello, via Gamez, salita Cognata, via San Girolamo, via Duomo e Cattedrale. Uno dei momenti più toccanti è la processione del Cristo Morto, con l’urna portata in corteo per le strade della città, seguita da una folla in lutto e devota e accompagnata dai tradizionali canti funebri. Alle 14 la crocefissione ai pieni della Cattedrale di San Gerlando e le preghiere al calvario che si con concluderanno con la processione notturna ed il tradizionale messaggio dell’arcivescovo, monsignor Alessandro Damiano dalla Chiesa di San Domenico. Il percorso della processione serale: Cattedrale verso piazza Don Minzoni, via Duomo, via San Girolamo, salita Cognata, via Gamez, via Porcello, via Atenea e piazza Pirandello e poi via Orfane, via Barone, via Santa Sofia, via Saponara, via Santa Maria dei Greci, salita Sant’Alfonso e via Duomo per fare rientro in Cattedrale. Traffico veicolare rivoluzionato per consentire alle processioni di svolgersi in modo sicuro e senza intoppi. Da questa mattina alle 6 divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli in piazza Don Minzoni, via Duomo, via Garibaldi, piazza Pirandello, via Atenea, via Pirandello, piazza Aldo Moro nel tratto compreso tra piazza San Pietro e chiosco del Centro estetica, via Porcello, via Gamez, salita Cognata, San Girolamo, per la processione mattutina. Divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli nelle vie Orfane, Barone, Santa Sofia, Saponara, Santa Maria dei Greci e salita Sant Alfonso, per la processione serale. La via Duomo sarà chiusa alla circolazione stradale, per tutte le categorie dei veicoli, per consentire il passaggio della processione sia all’uscita dal sagrato della Cattedrale che al rientro. Fanno eccezione gli automezzi delle forze dell’ordine, di soccorso e antincendi. Saranno autorizzati al momento i disabili, i residenti e quanti muniti di pass. Durante le processioni di oggi non si potranno vendere alcolici dalle ore 9 alle 14 e dalle ore 20 fino all’una della notte. Divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche, superalcoliche e non alcoliche da asporto e negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione, in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori similari, compresi i distributori automatici.

La città di Agrigento continua a dimostrare la sua profonda connessione con le tradizioni religiose, offrendo ai fedeli e ai visitatori un’esperienza di fede e cultura unica nel suo genere.