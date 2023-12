La festa può cominciare. L’atmosfera natalizia attraversa il cuore di Agrigento, grazie alle decorazioni e ai giochi di luci accesi in via Atenea. I lavori di installazione sono iniziati e conclusi in poche ore. La spesa è sostenuta dall’Ente Parco Valle dei Templi, che ha stanziato una somma complessiva di 100mila euro frutto del ricavato della vendita dei biglietti di ingresso nel Parco archeologico. Si tratta di una somma che, probabilmente, l’anno prossimo lieviterà fino a 600mila euro in occasione dell’avvento dell’anno di Agrigento Capitale della Cultura 2025, al fine di consentire al Comune di organizzare eventi di particolare rilievo attrattivo.