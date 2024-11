La città di Agrigento si anima di luminarie in occasione delle festività Natalizie. Molte le iniziative da parte di privati per addobbare aiuole, piazze e rotonde. Ieri sera è stata accesa la grande stella collocata nell’aiuola del terminal degli autobus di piazzale Rosselli.

Luci e addobbi natalizi che da giorni si sono possono ammirare in piazza Cavour, a San Leone e alla rotatoria di Fontanelle. La prossima settimana sarà posto a dimora l’albero di Natale in piazza Marconi e saranno sistemate le luminarie in via Atenea. L’accensione è prevista per l’Immacolata.

