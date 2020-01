Agrigento, Si è svolto sabato pomeriggio il direttivo  di Diventerà Bellissima.

Si è svolto sabato pomeriggio il direttivo di Diventerà Bellissima.

Il direttivo ha individuato la strategia da attuare in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno nei comuni dell Agrigentino.

Diventerà bellissima correrà in molti comuni e si propone, come sostenuto dall’On. Savarino, di avviare le interlocuzioni utili e necessarie per portare,al confronto elettorale, tutto il centro destra unito in un comune progetto politico.

Diventerà bellissima punterà sui programmi, da scrivere insieme ai cittadini poiché è un movimento civico nato per la gente e tra gente. Noi non perdiamo di vista la nostra missione che è quella di tornare a fare buona politica, quella con la p maiuscola.

Gioacchino Alfano