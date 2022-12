Agrigento, si è dimessa l’assessore Roberta Lala

Prima Francesco Picarella, adesso Roberta Lala: l’assessore del comune di Agrigento si è dimessa. A confermarlo la stessa Lala da noi contattata. Ha lavorato sulle deleghe alle pari opportunità, tutela a animali , Urp, lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori, contrasto alle discriminazioni , materie relative ai servizi demografici e statistici (anagrafe, stato civile, elettorale e leva), toponomastica.

A lei si deve innanzitutto la “svolta” decisiva per l’avvio delle attività all’ambulatorio veterinario in contrada Consolida, dove ci si occupa soprattutto delle sterilizzazioni di cani e gatti. Roberta Lala ha, inoltre, utilizzato ampia parte della propria indennità di assessore per anticipare spesso il pagamento di servizi prestati nell’ambito delle sue mansioni.

Lala probabilmente domani terrà una conferenza stampa per motivare le dimissioni.