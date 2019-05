Agrigento, si completa marciapiede in viale dei Giardini

NOTA STAMPA DEL SINDACO DI AGRIGENTO, LILLO FIRETTO

“Abbiamo approvato in Giunta la convenzione che regola i rapporti con la Regione per l’avvio del cantiere di lavoro relativo alla pavimentazione di un tratto di marciapiede nel Viale dei Giardini a San Leone. Attraverso la partecipazione al bando per i cantieri di lavoro, si realizzerà un intervento che completerà quanto realizzato con un precedente cantiere scuola e renderà più fruibile lo spazio urbano interessato. Questo intervento, il cui importo ammonta a 115 mila euro, insieme ad altri in avvio, darà lavoro a diverse persone che hanno fatto richiesta di accedere ai cantieri scuola e ai cantieri di servizio”.