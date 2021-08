Agrigento, sforbiciata del comune alla Tari: “Riduzioni fino al 100 per cento”

“Riduzioni degli importi fino al 100 per cento per l

e utenze non domestiche danneggiate dal

covid, e la sforbiciata alla Tari, la tassa sui rif

iuti, che ha messo in campo il Comune di

Agrigento.” Annuncia il Sindaco Miccichè, per sostenere le impr ese la cui attività è stata chiusa o

limitata – in misura diversa a seconda del settore

– dalle normative e dalle restrizioni legate

all’emergenza sanitaria, per il 2021, tenendo conto

di alcuni criteri oggettivi: da una parte il

periodo di chiusura previsto dalla normativa, dall’

altro le difficoltà nella ripresa anche legate agli obblighi in tema di distanziamento soci ale e di sanificazione dei locali”. Nel regolamento approvato dal Consiglio comunale so no previste misure agevolative sulla Tari fino al 100 per cento per l’anno 2021 per tutt e le attività commerciali che hanno subito o la chiusura o ingenti perdite, a seguito d elle misure restrittive dovute al covid; Ulteriori misure agevolative sulla tassa dei rifiuti sono previste anche per quelle aziende non soggette a chiusure ma che documentino una riduzione del fatturato 2020, raffrontato al fatturato 2019, almeno pari al 30%. Inoltre previste riduzione del canone patrimoniale per l’anno 2021 a favore dei soggetti

passivi che pagavano l’imposta pubblicitaria e di I

MU a favore dei proprietari, di immobili

strumentali per lo svolgimento della propria attivi

tà. Nella previsione di riduzione sulla Tari non solo i mprese ma anche agevolazione ai soggetti

ammessi al bonus sociale. “L’Amministrazione Comunale di Agrigento vuole fort emente essere a sostegno delle attività commerciali e di tutti quei soggetti che h anno subito danni dalla pandemia – afferma il Sindaco Franco Miccichè – sono oltre 4 i milioni a disposizione per ridurre in modo netto nel 2021 le imposte comunali Tari, Imu, è canone patrimoniale. A beneficiare delle agevolazioni non solo le azien de che hanno dovuto chiudere a seguito delle restrizioni, ma tutte le categorie produttive che hanno subito perdite minori. Voglio

ringraziare il Consiglio comunale che con senso di

grande responsabilità e collaborazione,