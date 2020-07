AGRIGENTO SFODERA IL COLPO ALESSANDRO GRANDE

Primo volto nuovo per Agrigento che ha firmato con un accordo biennale il playmaker Alessandro Grande (IAM), in uscita da un biennio a Omegna e considerato in precedenza ma non firmato dall’Eurobasket Roma in A2.

NOME POS CM KG NATO NAZ CONTRATTO AGENTE

Antonio GALLO G 182 75 31/01/2000 ITA 2021 Players Group

2015-2016 Megaride Napoli (C Silver)

17g, 2.7ppg

2016-2017 Megaride Napoli (C Silver)

27g, 4.1ppg

2017-2018 Megaride Napoli (C Silver)

31g, 17.0ppg

2017-2018 Cuore Napoli (A2)

10g, 1.0ppg, 0.1rpg, 0.1apg, 3/5 2p, 1/2 3p, 1/2 tl

2018-2019 Basket Scauri (B)

29g, 7.3ppg, 2.8rpg, 1.6apg, 52.1% 2p, 20.3% 3p, 67.6% tl

2019-2020 Virtus Arechi Salerno (B)

10g, 5.3ppg, 1.4rpg, 2.0apg, 61.3% 2p, 8.3% 3p, 66.7% tl

Alessandro GRANDE PG 178 75 08/11/1994 ITA 2022 IAM

2011-2012 Stella Azzurra Roma (DNB)

4g, 5.0ppg, 0.7rpg, 0.7apg, 7/8 2p, 1/1 3p, 3/3 tl

2011-2012 Minerva Roma (DNC)

27g, 13.7ppg, 2.4rpg, 1.8apg, 1.6spg, 54.4% 2p, 34.2% 3p, 80.0% tl

2012-2013 Stella Azzurra Roma (DNB)

29g, 17.4ppg, 3.0rpg, 1.9apg, 2.4spg, 48.1% 2p, 39.5% 3p, 72.7% tl

2013-2014 Scaligera Verona (DNA Gold)

29g, 0.7ppg, 0.4rpg, 0.2apg, 35.3% 2p, 15.4% 3p, 2/4 tl

2014-2015 Veroli Basket (A2 Gold)*

20g, 12.6ppg, 3.7rpg, 3.4apg, 44.3% 2p, 34.7% 3p, 73.5% tl

2014-2015 Pallacanestro Mantovana (A2 Gold)

7g, 5.7ppg, 2.0rpg, 1.3apg, 2.0spg, 55.0% 2p, 45.4% tl, 3/5 tl

2015-2016 Pallacanestro Biella (A2)

16g, 4.2ppg, 2.1rpg, 0.7apg, 35.7% 2p, 32.2% 3p, 7/8 tl

2015-2016 Latina Basket (A2)

13g, 8.0ppg, 2.6rpg, 1.5apg, 47.9% 2p, 43.3% 3p, 79.2% tl

2016-2017 Olimpia Matera (B)

30g, 13.8ppg, 4.1rpg, 4.5apg, 1.5spg, 52.3% 2p, 37.5% 3p, 81.8% tl

2017-2018 Fiorentina Firenze (B)

38g, 14.1ppg, 4.3rpg, 5.0apg, 1.6spg, 47.7% 2p, 40.5% 3p, 84.5% tl

2018-2019 Fulgor Omegna (B)

40g, 14.1ppg, 4.3rpg, 4.1apg, 1.3spg, 41.2% 2p, 38.0% 3p, 80.4% tl

2019-2020 Fulgor Omegna (B)

19g, 13.6ppg, 3.6rpg, 3.1apg, 1.1spg, 40.2% 2p, 40.2% 3p, 70.5% tl

*squadra esclusa dal campionato a stagione in corso

fonte Spicchid’arancia