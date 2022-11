Agrigento sfiora l’impresa, ma è la corazzata Cantù a portare a casa la vittoria

Cantù supera Una mai doma Agrigento deve arrendersi solo nei secondi finale alla Corazzata Cantù che si conferma in vetta al girone. La squadra di coach Cagnardi è stata sempre attaccata agli avversari ma ha pagato i troppi rimbalzi offensivi concessi ai locali e u parziale decisamente fuori dalla media subito nel terzo quarto. La formazione di Sacchetti, pur priva di due pedine importanti come Stefanelli e Baldi Rossi, alla fine la spunta per 89-84 e ottiene la sesta vittoria stagionale in sette incontri trascinata da un ottimo Rogic (18pt+11ass), ben supportato dai vari Hunt (16pt+7rb), Severini, Berdini, Bucarelli e Nikolic, tutti in doppia cifra personale. Agrigento ha sfoggiato un Grande ispiratissimo (top scorer della gara con 22 pt), ed ancora una prova degli americani più di sistema che di invidiualità. Bene Cosimo Costi, autore di 17 punti e 7 rimbalzi, in doppia cifra anche Marfo con 14 e 7 rimbalzi, da segnalare l’ottima prestazione del capitano Albano Chiarastella, ben 11 assist e ottimo difensore. Come detto è nel terzo parziale che Cantù costruisce la vittoria con ben17 punti realizzati e 11 subiti, a differenza degli altri tre dove Agrigento è riuscita a segnare 22 punti nel primo e secondo e ben 29 nel quarto sfiorando l’impresa ad un minuto dal termine quando Lorenzo Ambrosin dalla lunetta riporta Agrigento a -3 da Cantù. Grande orgoglio e carattere per una neopromossa, la squadra di coach Cagnardi esce a testa altissima da questa sfida ed ora deve tornare a vincere al Palamoncada ma per Cagnardi sono diversi gli spunti positivi del match: “Abbiamo cercato di creare problemi a una squadra forte come Cantù – spiega coach Cagnardi -. La loro prima ondata dal punto di vista fisico è stata importante. In attacco non abbiamo mai perso il filo e abbiamo provato a scendere in campo con la nostra identità. Siamo rimasti in scia per restare attaccati, non ci siamo riusciti per errori nostri e merito degli avversari. Nella quarta frazione abbiamo pagato dazio a rimbalzo difensivo e come palle perse. Come al solito, abbiamo provato a tirare fuori la nostra qualità, ma non è bastato”.

Pallacanestro Cantù 89

Moncada Energy Group Agrigento 84

Acqua S.Bernardo Cantù: Rogic 18, Bucarelli 10, Nikolic 10, Da Ros 7, Hunt 16; Severini 15, Pini 2, Berdini 11, Brembilla, Meroni. All.:Sacchetti Moncada Agrigento: Grande 22, Ambrosin 9, Francis 10, Chiarastella 2, Marfo 14; Costi 17, Peterson 7, Negri 3, Mayer, Bellavia. All.: Cagnardi.

Arbitri: Arbitri: Dionisi, Lupelli, Cassinadri.

Note: parziali: 27-22, 22-22, 17-11, 23-29