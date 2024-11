Turno infrasettimanale ravvicinato per Agrigento, che a soli tre giorni dalla batosta di Faenza si ritrova di fronte il Treviglio Brianza Basket. “Ci attende una partita impegnativa dal punto di vista fisico e mentale, visto che ci arriviamo dopo aver affrontato la battaglia di Faenza e pochissimo tempo per prepararla”, ammette coach Quilici. “Treviglio è una squadra di valore: ha grande fisicità ed esperienza e molti giovani che stanno facendo benissimo in questo momento. Noi veniamo da una buona prestazione a Faenza che però non ha mosso la nostra classifica e il desiderio è quello di confermare prima di tutto i progressi di domenica, allungando sui 40’ la nostra intensità”.

Non sarà una partita semplice per la squadra di Quilici, che si presenta con una classifica già complicata – solo tre vittorie e ben cinque sconfitte – contro un Treviglio che, dai piani alti della classifica, risponde con sei vittorie e due sconfitte. Treviglio Brianza Basket, inoltre, arriva con il morale alto grazie alla recente vittoria a Mestre (86-71), dimostrando di avere un feeling speciale con il parquet di casa al PalaFacchetti, dove stasera, alle 20:30, giocheranno il primo atto di un doppio turno casalingo. Come ha sottolineato coach David Villa, “Treviglio, quando gioca in casa, mostra un approccio e un piglio ancora più incisivi”. Insomma, per Quilici e i suoi non è proprio l’avversario ideale da affrontare a questo punto del campionato.

Come se non bastasse: il dirigente accompagnatore della Fortitudo Agrigento, Cristian Mayer, è stato inibito per 7 giorni fino al 10 novembre 2024 per aver tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri. Un’assenza che si aggiunge alle sfide già difficili per Agrigento.

