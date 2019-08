E’ stato necessario l’intervento di un mezzo del 118 in via Leonardo Sciascia a Villaggio Così per soccorrere uno dei giovani rimasti coinvolti in uno scontro tra due scooter avvenuto intorno all’una di sabato notte. Per fortuna si tratta di lievi ferite riportatate a seguito del sinistro. Sul posto anche una volante della polizia.