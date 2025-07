Duro impatto ieri intorno a mezzogiorno lungo viale Emporium, nei pressi dello svincolo per il Villaggio Peruzzo, frazione di Agrigento. Coinvolti un autocarro e un’autovettura. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per soccorrere un ferito. Cause dell’incidente in corso di accertamento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp