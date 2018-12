Agrigento, scontro tra auto: 2 feriti

Violento impatto tra auto, nella giornata di Santo Stefano, a San Leone. Il sinistro si è verificato in via delle Azalee e ha visto scontrarsi tra loro due vetture, un Suv Nissan e una Fiat Cinquecento.

La prima vettura per la violenza dell’urto è sbalzata di alcuni metri finendo per adagiarsi su di un lato.

Il bilancio è di due persone ferite in maniera lieve che sono state soccorse e trasportate in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio. Le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione.