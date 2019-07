Agrigento, scontro auto-moto: un ferito

E’ di un ferito il bilancio di uno scontro verificatosi in contrada Fondacazzo, a poca distanza dal viadotto Morandi.

A scontrarsi fra loro, per cause ancora in fase di accertamento, sono state un’auto e uno scooter.

Ad avere la peggio un giovane di 26 anni, di Agrigento, a bordo del mezzo a due ruote, che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente su selciato.

Il giovane è stato subito soccorso dall’automobilista, un pensionato di 73 anni, anche lui agrigentino, che ha chiamato il 118.

Il giovane ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale per le ferite e i traumi riportati ma non è in pericolo di vita.

