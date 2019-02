Agrigento, scontro auto-moto: giovane di 20 anni ferito

Incidente stradale, ieri mattina, lungo la via Unità d’Italia, ad Agrigento.

A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, una moto e un’automobile.

Il sinistro si è verificato a pochi metri da un supermercato ed ha visto il ferimento di un giovane di 20 anni, nativo della Città dei Templi, che era alla guida del mezzo a due ruote. Quest’ultimo, per le ferite riportate, è stato soccorso dagli uomini del 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale.

Illeso il conducente dell’auto, un 26enne, anche lui agrigentino.

Sul luogo del sinistro si sono portati i vigili urbani per gli accertamenti di rito.