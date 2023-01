Agrigento si arrende all’Urania Milano 126 a 121 dopo 2 tempi supplementari. Per la Fortitudo non bastano i 37 punti di Lorenzo Ambrosi, seguiti da un immenso Grande che tocca quota 22. In sponda Milano è Amato il migliore con ben 41 punti. La squadra di Cagnardi ha pagato alcuni errori nei momenti topici e la scarsa percentuale dalla lunetta. FOTO Francesco Lasenza