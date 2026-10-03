Agrigento, scelto il successore di Floresta: Roberto Nobile torna nella sua città

Il sindaco Michele Sodano ha individuato il nuovo segretario comunale tra 19 candidati. Da anni al Nord e tifoso dell’Akragas, Nobile si prepara a rientrare ad Agrigento con un incarico centrale nella macchina amministrativa.

AGRIGENTO – Da anni al Nord, senza perdere il legame con Agrigento e con l’Akragas. Adesso per Roberto Nobile si apre la strada del ritorno, con un ruolo di primo piano al Comune: il sindaco Michele Sodano lo ha individuato come nuovo segretario comunale, destinato a subentrare a Maria Concetta Floresta.

La scelta è contenuta nella determinazione sindacale numero 113 del 2 ottobre 2026, che avvia il passaggio per l’assegnazione del professionista alla sede agrigentina. Si tratta dunque dell’individuazione del candidato prescelto: il provvedimento sarà trasmesso alla sezione regionale siciliana dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, presso la Prefettura, per il seguito della procedura.

Nobile è stato selezionato tra 19 candidati che hanno presentato il proprio curriculum. Nell’atto, il sindaco motiva la scelta evidenziando «competenze tecnico-giuridiche e gestionali confacenti alle esigenze di questo Ente». Il professionista risulta già in servizio come segretario comunale ed è iscritto all’Albo nazionale nella fascia professionale 1/A, corrispondente alla sede di Agrigento.

Il percorso per il cambio al vertice della segreteria era cominciato il 13 agosto, quando il sindaco aveva comunicato alla segretaria generale titolare l’intenzione di avvalersi di un altro professionista. Il 7 settembre era stato avviato il procedimento per la nuova nomina, seguito dalla pubblicazione dell’avviso dell’Albo l’8 settembre, con scadenza fissata al 18.

La decisione mette adesso un nome su uno degli incarichi più importanti per il funzionamento del Comune. La segreteria generale è infatti un punto di riferimento per l’attività amministrativa e per il supporto tecnico e giuridico agli organi dell’ente.

Per Nobile, il nuovo incarico avrebbe anche il significato di un ritorno a casa. Tifoso dell’Akragas e legato alla città nonostante gli anni trascorsi al Nord, si prepara a ritrovare Agrigento da una posizione che lo porterà nel cuore della sua amministrazione.

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