Agrigento sceglie il giallo per sensibilizzare sull’endometriosi

Anche Agrigento si “tinge di giallo” per partecipare alla campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi. Marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi, una malattia cronica infiammatoria, fortemente invalidante, per la quale non è ancora stata individuata una cura. Il 27 marzo il comune di Agrigento e il parco Valle dei templi aderiranno al progetto ” Facciamo luce sull’ endometriosi” illuminando di giallo, rispettivamente il palazzo di Città e un ulivo posto nell’area sottostante il tempio di Giunone. Anche l’ASP di Agrigento si attiva per una campagna di informazione e prevenzione su questa patologia. A tal proposito, Antonella Lo Porto, archeologa e curatrice d’arte, da anni impegnata in campagne di informazione e sensibilizzazione, ringrazia le istituzioni per aver aderito all’iniziativa promossa dal Team Italy della WorldWideEndomarch: “L’endometriosi non è molto conosciuta, ed è giusto attuare un percorso di sensibilizzazione e informazione: c’è ancora un lungo lavoro da fare sul piano dei diritti e dei riconoscimenti da parte delle istituzioni rispetto a questa patologia. L’azione portata avanti dal Comune di Agrigento e dal Parco Valle dei Templi è importante, perché è un piccolo grande gesto per sensibilizzare e dare visibilità a questa malattia silenziosa”.