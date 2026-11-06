Al via ad Agrigento tre giornate speciali interamente dedicate alla prevenzione stagionale. A partire da domani, sabato 7 novembre, il centro vaccinale di via Giovanni XXIII aprirà le proprie porte per il primo di tre appuntamenti consecutivi con gli “Open Day” per la vaccinazione antinfluenzale gratuita.
L’iniziativa si ripeterà nei sabati del 7, 14 e 21 novembre, sempre nella fascia oraria dalle 8:00 alle 14:00. Per ricevere la somministrazione del vaccino l’accesso sarà completamente libero: i cittadini potranno presentarsi direttamente presso la struttura di via Giovanni XXIII senza alcuna necessità di prenotazione contratta in precedenza.
L’obiettivo delle giornate a porte aperte è quello di favorire la massima adesione alla campagna di prevenzione, agevolando in particolar modo i lavoratori e le categorie più fragili grazie all’apertura nel fine settimana, garantendo così una copertura rapida ed efficace contro i virus stagionali.
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