Agrigento, scappa dal posto di blocco: inseguito e denunciato

Non si è fermato all’alt della polizia, impegnata in un posti di blocco, e durante l’inseguimento ha rischiato anche di provocare incidenti in pieno centro.

Per questo motivo un agrigentino di 29 anni è stato fermato e denunciato, in stato di libertà alla Procura della Repubblica dopo che successivamente si è scoperto che lo stesso presentava un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito dalla legge.

Ora l’agrigentino, a cui è stata ritirata la patente, dovrà rispondere di resistenza e guida in stato di ebbrezza. Per lui anche una multa.