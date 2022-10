Agrigento sbanca Rieti

Serviva una reazione, era una prima grande prova e la Fortitudo Agrigento ha risposto presente vincendo e dominando il match a Rieti contro la Kienergia con il risultato di 75-87. Arriva così la prima vittoria stagionale per la squadra di coach Cagnardi che ha sofferto solamente nel primo quarto ma ha dominato letteralmente il resto della partita. Rieti vince il primo parziale per 26-15 con Tucker e l’ex di turno Paolo Rotondo che spingono molto in fase offensiva mettendo in difficoltà la difesa agrigentina. Il secondo quarto però cambia volto alla partita, le triple di Cosimo Costi e Lorenzo Ambrosin aprono letteralmente le difese in due ed a fare la differenza sono i rimbalzi, 42 a 32 a favore di Agrigento a fine partita. Strepitoso Lorenzo Ambrosin che mette a segno 24 punti e 5 assist, in doppia cifra vanno anche Grande, Francis, Costi e Marfo che conquista anche 8 rimbalzi. Proprio per i rimbalzi sono in due ad andare in doppia cifra, Tucker per Rieti e Albano Chiarastella per Agrigento rispettivamente con 12 e 10 rimbalzi. Lo spartiacque del match è stato il secondo quarto con un parziale di 16-33 ed al rientro dagli spogliatoi la situazione diventa complicatissima per la squadra di coach Ceccarelli, spenta completamente in fase offensiva e in difficoltà dal punto di vista fisico. Agrigento tiene banco con una difesa abbastanza solida e con un approccio importante da parte della panchina con Peterson, Costi e Negri che si fanno trovare pronti all’occorrenza. Infortunio per Geist che condiziona il match di Rieti. Il top scorer del match è Ambrosin con 24 punti. Dopo la straordinaria prestazione vista contro Rieti e le ottime premesse viste nei primi due match, la squadra di coach Cagnardi si appresta ad affrontare domenica prossima la Juvi Cremona in trasferta con uno spirito diverso, con l’entusiasmo di aver ritrovato la vittoria ed una prestazione molto convincente. Anche coach Cagnardi è soddisfatto dopo il match: “È la prima vittoria in campionato dopo il ritorno in Serie A2 e dedico questa vittoria a tutta la società, al presidente e tutto lo staff della Fortitudo Agrigento. È stato un approccio molto difficile, avevamo preparato questa partita sulle caratteristiche di questa squadra però devo dire che Rieti è andata sulle sue caratteristiche e noi non siamo riusciti a contrapporre ne a livello tattico ne a livello tecnico il loro attacco. Ma noi siamo una squadra simile a Rieti che ha bisogno di prendere ritmo da difese forti e abbiamo aggiustato nel secondo quarto e sono molto contento dell’approccio della nostra panchina, voglio citare su tutti Negri, Costi e Peterson, il loro apporto è importante per il proseguo del campionato”.

Kienergia Rieti – Moncada Energy Agrigento 75-87 (26-15, 16-33, 14-19, 19-20)

Kienergia Rieti: Lorenzo Tortu 16 (2/7, 1/1), Darryl Tucker 11 ( 4/12 , 0/0), Marco Timperi 10 (3/6, 0/4), Maurizio Del testa 10 (3/4, 1/2), Ruben Zugno 8 (1/2, 2/8), Jordan Geist 8 (2/4, 0/1), Paolo Rotondo 8 (4/4, 0/0), Lucas Maglietti 4 (1/1, 0/3), Nikola Nonkovic 0 (0/2, 0/1), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0), Godwin Jhon 0 (0/0, 0/0), Filippo Imperatori 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 28 – Rimbalzi: 31 11 + 20 (Darryl Tucker 12) – Assist: 10 (Lucas Maglietti 4)

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 24 (4/8, 4/6), Kevin Marfo 15 (5/9, 0/1), Cosimo Costi 12 (2/4, 1/2), Alessandro Grande 11 (4/6, 1/7), Daeshon Francis 10 ( 5/11 , 0/2), Mait Peterson 8 (3/4, 0/0), Matteo Negri 4 (1/1, 0/0), Albano Chiarastella 3 (0/3, 1/1), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Albano Chiarastella 10) – Assist: 21 (Alessandro Grande 6)