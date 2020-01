Con una ottima prova di squadra ed uno straordinario Simone Pepe, 33 pt (6/7 da 3) la Fortitudo Agrigento sbanca a Latina per 93-87 e bissa la vittoria dell’andata. Per la squadra di Cagnardi 4 i giocatori in doppia cifra. Oltre Pepe, James 17 pt, De Nicolao 14, Easley 12. Per Agrigento a segno anche Chiarastella e Rotondo con 6 punti a testa, 4 Moretti, mentre solo 2 punti. La M Rinnovabili Agrigento domenica prossima sarà ancora in trasferta sul campo di Torino.