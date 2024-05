La squadra di coach Pilot resiste e vince, mantenendo vive le speranze di salvezza grazie a una prestazione decisiva di Cohill

Agrigento non muore mai, conquista una vittoria sofferta a Chiusi, prevalendo dopo due tempi supplementari. La squadra di coach Pilot dimostra carattere e determinazione, mantenendo vive le speranze di salvezza e rimandando ogni calcolo alla prossima giornata. Protagonista della serata è l’americano Cohill, uno dei giocatori più discussi della stagione, che nonostante le 4 palle perse, regala una performance eccezionale con 18 punti, di cui 7 su 8 dalla lunetta, risultando decisivo nei momenti cruciali della partita. La vittoria di Agrigento è una vera impresa, con la squadra biancazzurra trascinata dal solito Ambrosin con 20 punti, seguito da Polakovich con 19, Meluzzi con 17 e Chiarastella con 12. Per Chiusi non bastano i 26 punti di Visentin, i 14 di Stefanini, i 12 di Jerkovic e gli 11 di Tilghman e Gaddefors.

Questa è la seconda vittoria consecutiva per Agrigento nel girone salvezza, dove ha ottenuto 3 vittorie su 5 partite finora disputate. La squadra di coach Pilot dimostra di voler lottare fino alla fine, nonostante la classifica ancora proibitiva e i risultati dagli altri campi che la costringono a rincorrere. All’Estra Forum l’inizio è tutto in salita, con la San Giobbe Chiusi che parte subito forte e Agrigento costretta a inseguire. Il primo parziale vede Moncada sotto di 10 punti (25-15). Nella seconda parte la musica non cambia: è sempre la squadra toscana a condurre, ma la Moncada lentamente prende le misure e sale in cattedra Ambrosin, affiancato da Chiarastella e dall’instancabile Meluzzi. Si va alla pausa sul 43-33.

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di coach Pilot cambia marcia. Pilot striglia i suoi, ricordando loro che o si vince o si muore, e la Moncada risponde mettendo in campo tutte le energie necessarie per ribaltare il risultato. Il contro parziale è devastante con un 24-7 che vede la Moncada, trascinata dalle giocate di Ambrosin e Meluzzi, ribaltare la partita. Cambia l’inerzia della sfida e il terzo parziale è punto a punto, con Chiusi che rientra, ma è l’uomo che non ti aspetti a portare la sfida all’extra time: Cohill realizza dall’area (76-76). Un solo tempo supplementare non basta per decidere la partita, perché Agrigento non molla mai e Chiusi tiene duro. È necessario un secondo tempo supplementare per decretare il vincitore, e Agrigento riesce a prevalere grazie ai tiri dalla lunetta di Cohill e Polakovich. L’ultimo parziale si chiude con un 15 a 18. Agrigento porta a casa la vittoria e ora attende Nardò.

Umana Chiusi 91 – Moncada Energy Group Agrigento 94

Umana Chiusi: Visintin 26, Stefanini 14, Jerkovic 12, Tilghman 11, Gaddefors 1, Raffaelli 6, Dellosto 4, Possamai 4, Bozzetto 3, Chapelli, Zani. All. Bassi

Moncada Energy Agrigento: Ambrosin 20, Polakovich 19, Cohill 18, Meluzzi 17, Chiarastella 12 ì, ì Caiazza 3, Fabi 3, Morici 2, Peterson, Sperduto. All. Pilot

Arbitri: Michele Centonza Di Grottammare (Ap), Alessandro Tirozzi Di Bologna (Bo)

Fulvio Grappasonno Di Lanciano (Ch)

Note: parziali: 25-15, 22-18, 7-24, 22-19, 15-18

Domenico Vecchio