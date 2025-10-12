Casale Monferrato – La Fortitudo Moncada Agrigento conquista la sua prima vittoria stagionale espugnando il PalaEnergica Paolo Ferraris con una prova di grande solidità difensiva e spirito di squadra. Un successo prezioso per i biancazzurri di coach Devis Cagnardi, che superano la Novipiù Monferrato dopo quaranta minuti di battaglia, intensità e orgoglio.

La partita si apre nel segno dell’equilibrio, ma sono i siciliani a prendere il comando già nel primo quarto (14-21), grazie alla tripla di Querci e alla grinta di Grani, subito protagonista con 6 punti e 3 rimbalzi in appena sette minuti. Casale fatica a trovare ritmo e precisione, mentre la Moncada mostra maggiore presenza sotto le plance e una difesa aggressiva che costringe i padroni di casa a errori e palle perse.

Nel secondo quarto gli attacchi si inceppano da entrambe le parti, ma Agrigento resta compatta. Querci infila una serie di canestri pesanti — 8 punti consecutivi — che scavano il solco. Casale perde lucidità e si innervosisce: tecnico a Martinoni e inerzia tutta dalla parte dei Giganti. Viglianisi, con il suo gioco da tre punti, spinge i biancazzurri fino al +14e il primo tempo si chiude 26-36.

Determinanti i numeri alla pausa lunga: Grani domina con 8 punti, 9 rimbalzi e 4 stoppate, Viglianisi contribuisce con 7 punti e 4 rimbalzi, mentre la squadra di Cagnardi vince nettamente la sfida a rimbalzo (30-23) e trova linfa vitale dalla panchina. Casale, invece, affonda con percentuali da brivido: 1 su 12 da tre punti e 7 su 22 da due, incapace di capitalizzare anche nei momenti di bonus avversario.

Nel finale, Agrigento difende con intelligenza e carattere, controllando ritmo e nervi. Il tecnico Cagnardi a fine gara elogia il gruppo:

“Ogni domenica è una nuova sfida. Oggi abbiamo mostrato cosa significa crederci fino in fondo. La squadra ha lavorato duro e questa vittoria è il premio per la fiducia e la dedizione con cui affrontiamo ogni settimana”.

La Moncada torna così dalla terza trasferta in quattro giornate con due punti pesantissimi e la consapevolezza di poter competere alla pari con chiunque.

