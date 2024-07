«La squadra è giovane, composta da molti giocatori desiderosi di mostrare il loro valore» – conclude Quilici.

Roster Pronto per la Moncada: Ultimo Tassello Paolo D’Angelo come Assistente Coach

Il roster della Moncada Agrigento è finalmente completo. L’ultimo tassello è stato messo al suo posto con la nomina di Paolo D’Angelo come assistente coach di Daniele Quilici. D’Angelo, che nella scorsa stagione era con Bergamo Basket in B-2, è stato scelto personalmente dal presidente Gabriele Moncada per affiancare il nuovo coach.

«C’è grande voglia di far bene» – dichiara Daniele Quilici, neo coach della Moncada – «le idee sono chiare e la disponibilità è massima da parte di tutti. La squadra che è venuta fuori è giovane e composta da molti giocatori desiderosi di dimostrare il loro valore. Hanno scelto Agrigento non solo per la categoria, ma soprattutto per la cultura e la piazza.»

La preparazione inizierà il 15 agosto con il raduno: ci saranno due giorni di misurazioni e visite mediche, per poi iniziare a pieno regime dal 19 agosto. Quilici è atteso ad Agrigento qualche giorno prima del raduno.

«Mi aspetto» – continua Quilici – «una stagione molto intensa: il campionato sarà più simile a una maratona, con 38 giornate e una decina di turni infrasettimanali, oltre a un livello medio discretamente alto. Credo che il livello di questa B sia generalmente salito e vedo almeno una dozzina di squadre che possono ambire ad arrivare in fondo. Quello sarà il nostro obiettivo: arrivare quando conta nella nostra versione migliore.»

Il neo allenatore Daniele Quilici potrà contare sulle conferme di Albano Chiarastella, Lele Caiazza, Nico Morici, e Mat Peterson. Tra i nuovi arrivi è stato ufficializzato Fabrizio Piccone, un play-guardia classe ’98 di origini abruzzesi proveniente dal Basket Golfo Piombino. Con un metro e novantacinque di altezza, c’è anche Alessandro Scarponi, che compirà vent’anni il prossimo gennaio e ha già fatto molta strada nel basket partendo da Riccione.