Agrigento, San Leone, Cantone: “La movida è fuori controllo”

Ad Agrigento la movida è fuori controllo: così denuncia il presidente della Commissione Turismo, Cultura e Spettacolo, al Consiglio comunale, Carmelo Cantone. E afferma: “San Leone, sabato 9 luglio, l’una meno dieci, in Viale delle Dune: urla, schiamazzi, file di auto, molte marciano controsenso e con musica ‘a palla’ per le traverse limitrofe, ragazzi al massimo ventenni esagitati che urlano contro un buttafuori che ha appena svolto il suo lavoro. Gridano ai quattro venti che gliela faranno pagare…. E’ una movida già da tempo fuori controllo. In estate a San Leone, e in inverno nel centro storico, si vive tra risse, uso elevato di alcol e stupefacenti, musica ad alto volume fino all’alba. Tutto ciò finisce per diffondere un clima di tensione e insicurezza tra commercianti, cittadini e turisti, e che danneggia l’immagine e l’attrattività di un territorio. Siamo certi che il Sindaco e le Forze dell’ordine si occuperanno con urgenza in maniera ferma e decisa del fenomeno, non della movida ma delle sue forme di scellerata degenerazione”.