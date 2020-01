Agrigento saluta Fontana: arriva Giovanna Veronesi

Le strade della Fortitudo Agrigento ed Edoardo Fontana si dividono anzitempo. Il giocatore ha chiesto ed ottenuto il trasferimento a Fabriano. L’ormai ex Agrigento rinuncia alla serie A2, accettando il ritorno in serie B, ma con la possibilità di accumulare più minuti sul parquet. Dopo l’esclusione dalla partita contro Biella, era ormai evidente che il giocatore non rientrasse più nei piani di coach Cagnardi. Per colmare la casella la MRinnoabili ha ingaggiato Giovanni Veronesi. Il classe ’98 che proviene dalla Juvi Cremona, squadra che milita nel campionato di serie B, è un pupillo del primo allenatore della Fortitudo.

Il classe ’98, infatti, ha iniziato la sua giovane carriera nel basket Iseo per poi ben figurare nella Virtus Brescia, luoghi di origine di Davis Cagnardi.

Veronesi si presenta alla Fortitudo con una media i 12.3 punti a partita.

