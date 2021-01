Agrigento, sale ancora il numero dei positivi. Probabile la richiesta della zona rossa

Cresce ogni giorno il numero dei contagi nella città di Agrigento. Oggi si sono registrati altri 12 casi di persone positive al tampone rispetto ai 137 di ieri. Abbiamo così raggiunto il numero record di 149 contagiati al Covid-19. Di questi cinque sono ricoverati in ospedale (uno in rianimazione e quattro in degenza ordinaria). Due persone sono ricoverate in un hotel Covid mentre 142 sono in trattamento domiciliare. “E questo – dichiara il sindaco Franco Micciche’- nonostante i provvedimenti che abbiamo fin qui adottato per evitare occasioni di contagio. E’ evidente che c’è ancora molta gente che non segue scrupolosamente le prescrizioni anti contagio e finisce vittima della malattia. Nelle prossime ore parlerò della situazione con il prefetto e con il presidente della Regione per vedere se è il caso di adottare misure ancora più restrittive.”