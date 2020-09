Agrigento, sabato ordinazione arcivescovo coadiutore

La chiesa trapanese si prepara a vivere l’ordinazione episcopale di don Alessandro Damiano, chiamato il 30 aprile scorso da Papa Francesco al ministero di arcivescovo coadiutore dell’Arcidiocesi di Agrigento. La celebrazione eucaristica con il rito di ordinazione si terrà sabato prossimo nella Cattedrale della città dei templi, con inizio alle 17.30. Consacrante principale sarà l’arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, al quale don Alessandro succederà nella guida dell’antica chiesa agrigentina. Co-consacranti saranno il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, e l’arcivescovo Giuseppe Mani, arcivescovo emerito di Cagliari alla presenza di tutti i vescovi di SICILIA. All’esterno della Cattedrale, in piazza, sarà allestito un maxischermo per dare la possibilità di seguire la celebrazione anche a un altro gruppo di fedeli. L’ingresso dentro la Cattedrale e nell’area esterna, infatti, sarà contingentato e l’accesso sarà consentito solo ai fedeli muniti di pass a causa delle norme di contenimento sanitario anti-Covid19. L’Arcidiocesi di Agrigento trasmetterà in streaming l’intera celebrazione e grazie alla disponibilità di alcune tv locali, sarà possibile seguire anche sul piccolo schermo il suggestivo e antichissimo rito di ordinazione. La diretta sarà trasmessa anche attraverso i canali sociali dell’Arcidiocesi di Agrigento e su Facebook anche nella pagina della Diocesi di Trapani. Domenica 13 settembre, inoltre, l’arcivescovo Alessandro è stato invitato dal vescovo Fragnelli a presiedere la sua prima messa in Diocesi nella Basilica-Santuario della Madonna di Trapani con inizio alle 18.30.