Agrigento, ritirate 4 patenti ad automobilisti ubriachi. Elevate 65 multe per il mancato uso delle cinture di sicurezza

Ritirate 4 patenti ad automobilisti trovati sotto gli effetti di alcolici. Due, dei quattro (un empedoclino di 42 anni e un saccense di 23 anni) sono stati denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza. È il risultato dei controlli effettuati nella borgata balneare di San Leone dagli agenti della Polizia Stradale di Agrigento.

Nel corso dello scorso fine settimana si è svolta altresì un’operazione alto impatto in tutta Italia dedicata all’accertamento del mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta. Nel corso dei predetti servizi accertate in provincia di Agrigento nel complesso ben 65 infrazioni, con la decurtazione di 275 punti-patente.