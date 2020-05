Dopo settanta giorni di chiusura Agrigento riparte. Da questa mattina hanno riaperto negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti. Si può andare in spiaggia e rivedere gli amici, ma niente feste. Fondamentale in ogni circostanza resta il rispetto dei protocolli di sicurezza. In Sicilia resta obbligo della mascherina anche all’aperto.

In città tante auto in giro e quindi traffico: così tornano, nostro malgrado, anche gli incidenti.