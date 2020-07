Agrigento, riapre l’Hotel Villa Athena – VIDEO

Albergo storico della cittadina punta su fattore lusso e relax

Ha riaperto dal primo luglio uno dei simboli del turismo della città dei templi, l’incantevole Hotel Villa Athena.

L’albergo che si affaccia sulla valle, crocevia di storia millenaria, cultura e mondanità, ha riaperto i battenti dal primo luglio dopo un periodo di lunga incertezza. Spazi, procedure e servizi per gli ospiti sono stati ripensati per coniugare il comfort e la sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid, con un’attenzione particolare al relax e la voglia di divertirsi.

L”albergo, unico nel suo genere, di proprietà di Stefano D’Alessandro, ha riaperto al pubblico anche “La terrazza degli Dei”, suggestivo ristorante prenotabile anche da chi non è alloggiato in struttura. La riapertura, dopo il lockdown, è un segnale forte di ripresa per Agrigento. L’hotel storico della Valle punta sul ‘fattore spazio’, in pieno rispetto delle norme sul distanziamento.