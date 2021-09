Agrigento, Riapre La Via San Vito, il sindaco: amministrazione impegnata tutta l’estate (VIDEO)

Da questa mattina, mercoledì 1 settembre la Via San Vito torna transitabile. Sul posto si è tenuta una conferenza stampa a cui oltre il Sindaco, ha preso parte l’assessore ai Lavori Pubblici Gerlando Principato che ha illustrato gli interventi di consolidamento effettuati. Lavori, ha detto il sindaco andati avanti per tutta l’estate.

Sono infatti in corso gli interventi di consolidamento e puntellamento che dovrebbero scongiurare rischi per la viabilità e i pedoni dovuti al preoccupante rigonfiamento registratosi sul muro che costeggia uno degli assi centrali per il centro cittadino.

