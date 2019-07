Secondo Spicchi d’Arancia Agrigento ha definito il ritorno di Albano Chiarastella: il 33enne lungo argentino, già bandiera della Moncada, tornerà in Sicilia dopo due stagioni a Biella. Per un capitano che torna un altro che va. Non è un mistero infatti che la Fortidudo hanno deciso di rinunciare a Marco Evangelisti che pur con un contatto in essere per il 2019-20 è stato messo sul mercato.