Agrigento, reparto covid sprovvisto di climatizzatori, Pullara: “Una follia”

Impianto di climatizzazione non utilizzabile e aumentano i disagi per i pazienti ricoverati nel reparto covid di Agrigento. Un medico agrigentino in servizio proprio in quel reparto del San Giovanni di Dio in un post condiviso sui social ha chiesto l’ aiuto degli agrigentini: “Servono ventilatori”. Dalla direzione dell’ ospedale fanno sapere che l’impianto centralizzato non può essere attivo in reparti in cui necessita la pressione negativa. Gli uffici stanno provvedendo acquistando dei climatizzatori portatili. Sulla questione interviene Carmelo Pullara, presidente Commissione speciale all’Ars e vicepresidente commissione sanità all’Ars: “La direzione aziendale dell’Asp di Agrigento si attivi con urgenza per dotare il reparto Covid dell’Ospedale di Agrigento di condizionatori funzionanti. Non potendo utilizzare l’ impianto d’aria condizionata i pazienti del reparto stanno soffrendo moltissimo il caldo. Le altissime temperature di questi giorni non hanno aiutato i pazienti ricoverati tantomeno il personale medico e paramedico che è costretto a lavorare indossando pesanti dispositivi di sicurezza per molte ore al giorno. Ci chiediamo inoltre perchè in tutti questi mesi non sono stati fatti quei lavori necessari per rendere l’impianto centralizzato adeguato a non fornire la pressione negativa. Tutto questo nonostante l’encomiabile lavoro di tutto il personale che non finiremo mai di ringraziare.”