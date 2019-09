Agrigento: refezione scolastica confermata anche quest’anno

La refezione scolastica nel Comune di Agrigento verrà confermata anche per quest’anno scolastico. E’ quanto sottolinea l’assessore Antonino Amato che replica così ad alcune indiscrezioni . “Tengo a precisare, anche per tranquillizzare chi fino ad ora ha fruito del servizio che, malgrado le note difficoltà economiche dell’Ente, anche per quest’anno l’Amministrazione fornirà regolarmente questo importante servizio, sperando che lo stesso (e già si sta lavorando in questo senso) in un prossimo futuro possa essere esteso anche a nuove classi che ne hanno fatto richiesta”. “Si tratta di una notizia assolutamente falsa che ha procurato molta preoccupazione tra le famiglie che già fruiscono del servizio”, dice.