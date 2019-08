Agrigento, razziate auto in sosta. Portate vie due borse

Ladruncoli specializzati in furti su auto in azione l’altra notte. Le ultime vittime due ragazze agrigentine. Si trovavano in casa di amici per partecipare ad una festa, e ignoti malviventi hanno approfittando dell’occasione. E’ successo in via Amari, a Villaseta. I responsabili hanno rotto i vetri di due vetture, e aperte le portiere hanno portato via due borse, contenenti effetti personali, e alcune collane, una delle quali di bigiotteria.

Il tutto lasciato maldestramente negli abitacoli dei mezzi. I “topi d’auto” hanno agito indisturbati, e complice l’oscurità e la strada deserta, hanno agito in totale tranquillità. Dopo l’amara scoperta, le vittime amareggiate per l’accaduto, hanno dato l’allarme. Sul posto si sono portate le pattuglie della sezione Volanti.

Poco più tardi gli agenti hanno rinvenuto a terra le due borse, mancanti di alcuni prodotti, non molto lontano dal luogo del raid.