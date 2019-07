Si smentisce la presunta rapina ad un porta valori in via Mazzin. Intorno alle 5:20 un portavalori che trasportava preziosi ha dato nell’occhio per via della massiccia scorta presente, ma sul posto come chiarito in mattinata dai responsabili di SiculTrasport non è avvenuto nessun colpo. Solo una scorta eccezionale che ha sicuramente dato nell’occhio ai passanti.