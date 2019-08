Rapina a mano armata, questa mattina, poco dopo l’orario di apertura al distributore di carburante “Adamo”, lungo il viale Sicilia, nel quartiere di Fontanelle.



In azione due banditi, che si sono fatti consegnare i soldi dal benzinaio. Il danno è in via di quantificazione.

Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agrigento, che hanno avviato le indagini.